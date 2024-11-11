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Жители Ростова и Батайска на сутки останутся без воды с 14 ноября

Жители Ростова и Батайска на сутки останутся без воды с 14 ноября

В Ростове и Батайске на сутки ограничат водоснабжение. С 14 ноября от коммуникации будут отрезаны тысячи жителей.

Отключения в Ростове пройдут в микрорайоне Александровка. С 09:00 без воды останутся люди, проживающие в границах: улица Владиленская — переулок Марины Расковой — улица Путевая — переулок Боковский. В том числе краны пересохнут в переулке Ягодном и на Зеленом острове.

Неудобства коснутся и Батайска. Там вода будет поступать с пониженным давлением. По информации «Ростовводоканала», полностью вернуть водоснабжение планируют 15 ноября до 09:00.
Фото: DonDay
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