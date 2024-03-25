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Жители Левенцовки в Ростове на сутки останутся без холодной воды

Жители Левенцовки в Ростове на сутки останутся без холодной воды
В Ростове жители Левенцовки останутся без воды на сутки. Краны пересохнут в домах горожан 26 марта.

Перебои ожидаются с 09:00 в границах улицы Жданова – улицы Еременко — проспекта Солженицына — улицы Ткачева. Восстановить водоснабжение планируют 27 марта к 09:00.

Как сообщили в Ростовводоканале, причиной временных неудобств станет подключение нового трубопровода на Еременко к водопроводной линии.

Пока горожанам следует запастись водой.
Фото: Rostov.ru
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