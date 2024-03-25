Жители Левенцовки в Ростове на сутки останутся без холодной воды
В Ростове жители Левенцовки останутся без воды на сутки. Краны пересохнут в домах горожан 26 марта.
Перебои ожидаются с 09:00 в границах улицы Жданова – улицы Еременко — проспекта Солженицына — улицы Ткачева. Восстановить водоснабжение планируют 27 марта к 09:00.
Как сообщили в Ростовводоканале, причиной временных неудобств станет подключение нового трубопровода на Еременко к водопроводной линии.
Пока горожанам следует запастись водой.