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За убийство инспектора заказника «Цимлянский» мужчина получил 10 лет колонии

За убийство инспектора заказника «Цимлянский» мужчина получил 10 лет колонии
Цимлянский районный суд Ростовской области вынес приговор 43-летнему мужчине. Местного жителя признали виновным в убийстве.

Страшное ЧП случилось 5 сентября 2023 года. В тот день Инспектор заказника «Цимлянский» Виталий Кондрашов перестал отвечать на звонки родных. В тот же день родственники бросились на его поиски. На даче в станице Лозановской семья обнаружила бардак.

К поискам присоединились полицейские, волонтеры, друзья и знакомые инспектора. Через несколько часов водолазы нашли на дне реке Сухой автомобиль УАЗ «Патриот», который принадлежал Виталию. В багажнике лежало тело владельца.

На фото: убитый Виталий Кондрашов.

Главным подозреваемым стал знакомый Кондрашова. По версии следствия, в тот день мужчины выпили и поссорились. В какой-то момент товарищ задушил Виталия и спрятал тело. Сначала положил в багажник, затем столкнул машину в реку. При этом из транспорта он забрал оружие и патроны.

В отношении приятеля убитого возбудили уголовное дело по статьям: «Убийство», «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» (угон), «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов». Мужчина признал свою вину. Пока уголовное дело расследовали, он находился под стражей.

— Суд приговорил виновного к 10 годам исправительной колонии строгого режима, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru.
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