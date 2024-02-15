Под суд пойдет обвиняемый в убийстве инспектора заказника «Цимлянский»

Фото: Ростовский заказник.

В Ростовской области на скамье подсудимых окажется мужчина, обвиняемый в убийстве инспектора заказника «Цимлянский» Виталия Кондрашова.Жуткая история произошла 5 сентября 2023 года. Тогда Виталий перестал отвечать на звонки и сообщения родных. В тот же лень родственники отправились на поиски в станицу Лозановскую, где у семьи была дача. Внутри дома близкие Кондрашова обнаружили бардак. К поисками присоединились волонтеры, полицейские, а также друзья инспектора.Через несколько часов водолазы нашли на дне реки Сухой автомобиль марки УАЗ «Патриот», который принадлежал Виталию. В багажнике машины находилось его тело. Вскоре стражи порядка задержали предполагаемого преступника. Им оказался знакомый инспектора. По версии следствия, в день трагедии мужчины выпивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В порыве злости товарищ задушил Кондрашова. Чтобы замести следы, он погрузил тело в автомобиль, вывез и столкнул в реку. Из транспорта обвиняемый похитил охотничье ружье, а также патроны.- Мужчина полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.В прокуратуре донского региона добавили, что дело с обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения.