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Выходные в Ростове ожидаются солнечными и жаркими

Выходные в Ростове ожидаются солнечными и жаркими
В Ростове-на-Дону ожидается солнечная и жаркая погода на выходные. О прогнозе на 13 и 14 июля сообщили в донском Гидрометцентре.

В субботу днем столбики термометров поднимутся до +34 градусов. К вечеру воздух постепенно начнет остывать. После полуночи значения достигнут отметки +19.

На пару градусов больше ожидается на следующий день: до +36 – после обеда и +21 — ночью. Похожая температура в течение двух дней ожидается на территории всего региона.
Фото: Ростов.Ру
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