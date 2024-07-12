Выходные в Ростове ожидаются солнечными и жаркими

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В Ростове-на-Дону ожидается солнечная и жаркая погода на выходные. О прогнозе на 13 и 14 июля сообщили в донском Гидрометцентре.В субботу днем столбики термометров поднимутся до +34 градусов. К вечеру воздух постепенно начнет остывать. После полуночи значения достигнут отметки +19.На пару градусов больше ожидается на следующий день: до +36 – после обеда и +21 — ночью. Похожая температура в течение двух дней ожидается на территории всего региона.