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Власти Ростовской области прокомментировали ЧП в Тацинском районе, где упала ракета

Власти Ростовской области прокомментировали ЧП в Тацинском районе, где упала ракета
В правительстве Ростовской области прокомментировали пожар в Тацинском районе. ЧП случилось в ночь на 27 июля в районе хутора Зазерского.

- На землях сельхозназначения произошло возгорание. Подразделения МЧС оперативно ликвидировали пожар, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам местных жителей, одним пожаром дело не обошлось. В тот день очевидцы сняли на камеру упавшую ракету, объятую пламенем. Скорее всего, топливо загорелось при жестком приземлении. К счастью, никто из людей не пострадал.
Фото: соцсети.
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