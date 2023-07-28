Власти Ростовской области прокомментировали ЧП в Тацинском районе, где упала ракета
В правительстве Ростовской области прокомментировали пожар в Тацинском районе. ЧП случилось в ночь на 27 июля в районе хутора Зазерского.
- На землях сельхозназначения произошло возгорание. Подразделения МЧС оперативно ликвидировали пожар, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам местных жителей, одним пожаром дело не обошлось. В тот день очевидцы сняли на камеру упавшую ракету, объятую пламенем. Скорее всего, топливо загорелось при жестком приземлении. К счастью, никто из людей не пострадал.