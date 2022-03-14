Власти рассказали, сколько в Ростовской области осталось запасов сахара

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В Ростовской области увеличили поставки сахара в магазины из-за высокого спроса. Пустые полки появились еще 10 марта. С тех пор люди не могут купить песочную сладость.Власти донского региона объяснили, что продукт производится в достатке. На оптовых складах товарные запасы регулярно пополняются. Но из-за повышенного спроса подготовить товар оказалось сложно - сахар раскупили по всем городам России.- Запас сахара на оптовом складе, например, имеется на уровне 50 дней и регулярно пополняется, в распределительных центрах торговых объектов запасы сахара в оптовых организациях удерживаются на уровне семи дней, - уточнил первый замгубернатора Виктор Гончаров. - Поэтому случаи образования пустых полок на торговых предприятиях связаны в основном с необоснованно повышенным массовым спросом.Напомним, накануне на ряд продуктов был введен лимит - определенное количество товара в одни руки. Например, сахар продавали не более чем пять килограммов на человека. Вероятно, именно это нововведение могло спровоцировать местных жителей. Испугавшись, что сахар скоро закончится, они стали делать запасы. Еще одна причина - перекупщики. Некоторые пытаются заработать, скупая весь сахар и перепродавая его втридорога.С тех пор сахар стал дефицитным продуктом. Из-за высокого спроса выросла и цена. Раньше песочную сладость можно было приобрести за 60 рублей. Теперь же его стали продавать за 70 и даже за 80 рублей. По словам самих торговцев, вскоре цены достигнут 100 рублей.Подобная ситуация была в начале пандемии - весной 2020 года. Тогда спрос вырос на гречку, туалетную бумагу и охлажденное мясо кур. Люди сами создавали дефицитные условия, скупая товара больше, чем им необходимо.