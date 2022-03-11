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В Ростове цены на сахар могут подскочить до 100 рублей за килограмм

В Ростове цены на сахар могут подскочить до 100 рублей за килограмм
В Ростове и области закончился сахар в магазинах. Полки в магазинах опустели 10 марта и с тех пор люди не могут купить этот продукт.

В основном продукт раскупили в известных сетевых магазинах. Люди сразу же обратили внимание на опустевшие полки. Накануне на ряд продуктов был введен лимит - определенное количество товара в одни руки. Например, сахар продавали не более, чем пять килограммов на человека.

В департаменте потребрынка уверены, что именно это нововведение могло спровоцировать местных жителей. Испугавшись, что сахар скоро закончится, они стали делать запасы. Еще одна причина - перекупщики. Некоторые пытаются заработать, скупая весь сахар и перепродавая его втридорога.

С тех пор сахар стал дефицитным продуктом. Из-за высокого спроса выросла и цена. Раньше песочную сладость можно было приобрести за 60 рублей. Теперь же его стали продавать за 70 и даже за 80 рублей.

По информации DonDay.ru, что уже во вторник, 15 марта ожидаются поставки крупной партии сахара. Он будет в наличие у всех, кто продает товары бакалеи. При этом, по словам торговцев, стоимость продукта может достигать 100 рублей за килограмм.
Фото: Rostov.ru.
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