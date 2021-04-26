Виталий Кушнарев призвал горожан вакцинироваться от COVID-19

Бывший сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев рассказал, как сам переболел опасным вирусом и объяснил избирателям, насколько важна прививка от инфекции.- Дело добровольное, но ответственное, - подчеркнул он. - Без коллективного иммунитета все граждане продолжают находиться в зоне риска.Кандидат предварительного голосования партии «Единая Россия» Виталий Кушнарев на своей странице в «Инстаграме» рассказал о том, как перенес коронавирусную инфекцию:- Я сам переболел коронавирусом. Болели жена и дети. Были серьезные осложнения, - поделился бывший сити-менеджер. - Мне даже пришлось госпитализироваться. Я до сих пор восстанавливаю сустав руки, на который пошло осложнение.В Ростовской области от COVID-19 привились уже более 290 тысяч человек. При этом кампания по вакцинации продолжается.Виталий Кушнарев участвует в праймериз партии «ЕР» по 152-му округу, в который входят Ворошиловский и Первомайский районы Ростова, Новочеркасск и Аксайский район.В программу кандидата входят инициативы укрепления финансовой самостоятельности муниципальных бюджетов, поддержки местных товаропроизводителей и запуска федеральной программы реконструкции и благоустройства дворов. Последняя программа стартовала на региональном уровне в период, когда Виталий Кушнарев возглавлял администрацию Ростова. Тогда были реконструированы более сотни дворовых территорий.