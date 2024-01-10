В зоопарке Ростова родился детеныш суриката

Фото и видео: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке родился детеныш суриката. Об этом 9 января рассказали сотрудники зоосада.Малютка появился на свет еще в начале декабря. Однако на протяжении месяца он находился в доме и был скрыт от глаз посетителей. Кроха немного подрос и стал выбираться в вольер.Родители тщательно охраняют свое чадо, поэтому зоологам еще не удалось осмотреть новорожденного. Специалисты смогут его обследовать и узнать пол, когда зверьку исполнится три месяца.Отметим, что сурикаты — это млекопитающие из семейства мангустовых. Эти грызуны обитают в пустынях южной части Африки. Животные питаются насекомыми, мелкими позвоночными, а также ядовитыми скорпионами.В среднем сурикаты живут около семи лет.