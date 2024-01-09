Фото: Соцсети.

В зоне спецоперации погибли два жителя Чертковского района Ростовской области. Смертельное ранение получили 34-летний Алексей Петров и 32-летний Денис Татаринов.Оба мужчины проживали в Алексеево-Лозовском. Они отправились в зону СВО в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Денис Татаринов служил младшим сержантом, а Алексей Петров был рядовым.Подробности гибели бойцов не разглашаются. Вероятно, их представят к государственной награде.