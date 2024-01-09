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В зоне спецоперации погибли два жителя Чертковского района Ростовской области

В зоне спецоперации погибли два жителя Чертковского района Ростовской области
В зоне спецоперации погибли два жителя Чертковского района Ростовской области. Смертельное ранение получили 34-летний Алексей Петров и 32-летний Денис Татаринов.

Оба мужчины проживали в Алексеево-Лозовском. Они отправились в зону СВО в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Денис Татаринов служил младшим сержантом, а Алексей Петров был рядовым.

Подробности гибели бойцов не разглашаются. Вероятно, их представят к государственной награде.
Фото: Соцсети.
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