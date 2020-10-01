В Ростовской области в восьми районах введен режим ЧС

Режим ЧС ввели в восьми районах Ростовской области. Это связано с крупными ландшафтными пожарами.Так, с 1 октября режим ЧС был введен в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Каменском, Константиновском, Милютинском, Тацинском, Цимлянском районах. Там сейчас наблюдается самая неблагоприятная обстановка, связанная с ландшафтными пожарами.Специалисты организовали круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, усиленное патрулирование, а также ограничили посещение лесов. В Каменском и Цимлянском районах, где бушевали пожары на несколько сотен гектаров, возгорания уже ликвидированы. Теперь начинаются восстановительные работы. Ведь в огне сгорели не только поля и лесничества, но и жилые дома.Напомним, в Цимлянском лесу утром 30 сентября произошел пожар в степи. После огонь перекинулся из-за ветра на лес. На следующие сутки крупный ландшафтный пожар случился в Каменском районе. В результате выгорело несколько сотен гектаров земли, пострадали дома и урожай дончан.