В следственном отделе по Пролетарскому району Ростова назначен новый руководитель

В Ростове назначен новый руководитель следственного отдела по Пролетарскому району. 13 января эту должность получил 59-летний полковник юстиции Александр Никоноров. Соответствующий указ подписал руководитель управления кадров СК РФ.Никоноров окончил Ростовский государственный университет (в настоящее время - ЮФУ) и получил высшее юридическое образование. Еще в студенческие годы он начал работать в органах прокуратуры донского региона. В этом ведомстве проработал 18 лет.С сентября 2007 года Никоноров стал руководителем следственного отдела по Первомайскому району города Ростова-на-Дону СУ СК при прокуратуре РФ по Ростовской области. Через четыре года он руководил следственным отделом того же района СУ СК РФ по региону. На этой должности Александр Никоноров проработал до конца 2020-го.