В самый мороз сотни жителей Ростовской области остались без тепла в домах из-за отключенного газа

Вопиющая история произошла в Аксайском районе Ростовской области. Посреди зимы несколько садовых товариществ Мишкинского сельского поселения были отключены от газоснабжения решением «Газпрома».О том, как газовый монополист по формальным причинам оставил замерзать сотни людей в сильные морозы, рассказал Rostov.ru директор ООО УК «Ремстрой» Николай Черевиченко.Строительством газовых сетей в садоводческих товариществах (СНТ) «Росинка», «Кристалл» и «Строитель» Николай Васильевич начал заниматься еще в далеком 2007 году. На все затраты жильцы трех СНТ вносили определенные суммы. К 2015 году строительство завершилось, все необходимые бумаги с ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону» были подписаны, и УК занялась проведением газа к домам. Разумеется, документы, подписанные представителями «Газпрома», также были предоставлены в сроки.В начале 2019 года долгожданный газ подключили. Жители СНТ наконец забыли о печках и дровах - все-таки 21-й век на дворе, цивилизация дошла и до периферии (по иронии судьбы эта самая «периферия» находится всего в 35 километрах от центра Ростова и в самом богатом - Аксайском - районе области). Однако счастье длилось недолго. 24 декабря 2020-го, с наступлением первых холодов, подача газа в дома прекратилась.Монополист поступил с народом, как настоящий захватчик-агрессор. «Нападение» было организовано глубокой ночью, пока люди мирно спали в своих домах. Когда котлы обогрева в домах перестали работать, жители стали просыпаться от холода. Не понимающий ничего народ стал тут же звонить в экстренные оперативные службы (112). Однако там сказали, что никакого аварийного отключения газа в районе не было. Ничего не смогла объяснить управляющая компания, которая и занималась подключением газа. А в СНТ тем временем замерзали сотни людей, включая стариков и детей.Через несколько часов разбирательств выяснилось, что ночное отключение организовал сам поставщик газа - «Газпром». По официальной версии, сотни домов были отключены от газа, а их жители обречены на замерзание исключительно из «благих» намерений, в целях безопасности самих же граждан. Газ, мол, подключен незаконно, технической документации нет, а значит, все это опасно для эксплуатации. В то же время осуществлять подачу газа может только «Газпром» (кто бы сомневался!), который предлагает всем потребителям заплатить монополисту за новое подключение!Лицемерие заявления просто поражает. Представить себе, что некая компания много лет строила газовые коммуникации, установила компрессор и начала подачу газа в дома незаконно, просто невозможно. Но предположим, что какие-то дураки за свои деньги больше 10 лет строили газопровод в трех садовых товариществах, потом установили компрессорную станцию. Ну блажь у них такая была, заняться было больше нечем. Откуда они получали сам газ?! Ведь голубое топливо у нас в стране может продавать только наше национальное достояние – компания «Газпром»!Цинизм ситуации заключается еще и в том, что сразу же после отключения газа в нескольких СМИ появилась статья, в которой рассказывалось, как отважные газовики спасли от неминуемой смерти сотни людей, отключив их от тепла и оставив умирать от холода. Вот так алчность и жажду наживы прикрыли заботой.Между тем «Газпром», судя по его дальнейшим действиям, не считает уже проведенные коммуникации такими уж опасными и предлагает владельцам домов следующий выход. Они лишь проверят оборудование и, если все в порядке, подведут новые трубы к участкам. А дальше дачники будут подключаться к газу заново и за свои деньги. Стоимость такой услуги составит порядка 30 тысяч для каждого дома. А ведь люди уже заплатили за все это! Теперь же им предлагают забыть прошлое.Свои действия «Газпром» объясняет якобы отсутствием технической документации и необходимостью изменений в договоре, которые требуют от УК еще с лета 2020 года. По словам газовиков, изначально у «Ремстроя» было разрешение на подключение 10 домов, а по факту газ провели всем жильцам трех СНТ. Однако Николай Черевиченко утверждает, что техническая документация была подана в срок, а о подключении 10 домов речи не было.- Согласно документам, договор заключен на подачу 840 кубометров газа в час, рассчитанных на 420 дворов. Более того, «Газпром» не выполнял свои обязанности и ни разу не проводил технический осмотр оборудования, - говорит руководитель директор «Ремстроя».Получается, полтора года с момента подключения домов никаких незаконных действий не выявляли. А осенью ринулись «спасать от смертельной опасности» жителей СНТ, оставив их замерзать в самые сильные морозы. Это, скорее, напоминает рэкет, чем заботу. Впрочем, рэкетиры из 90-х вымогали деньги у людей, мотивируя это исключительным желанием позаботиться об их безопасности. Знакомо, не правда ли?Пока совсем не бедный «Газпром» хочет разбогатеть еще, дачники второй месяц сидят без газа. У некоторых уже демонтированы печи, у других нет дров. Многие покинули ледяные дома, бросив на произвол все свое добро. Как долго продлится «спор хозяйствующих субъектов», сказать невозможно. Вызывать к совести тех, для кого деньги стоят на первом месте, бесполезно.Людям остается только одно спасение – возвращение к прошлому: углю, дровам и буржуйкам.