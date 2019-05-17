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В Ростовской области открыли памятник известному актёру из «Белого солнца пустыни»

В Ростовской области открыли памятник известному актёру из «Белого солнца пустыни»
Бронзовый бюст Павла Луспекаева установили в селе Большие Салы Ростовской области. Рядом с местным Домом культуры памятник знаменитому актёру открыли спустя почти полвека после его смерти. На торжественном мероприятии присутствовали не только родственники артиста, но и те, кто помнит известного односельчанина. А кто не помнит лично, тот обязательно знаком с ним по фильму «Белое солнце пустыни».

- Он был по-настоящему «взрывным» человеком, - вспоминает двоюродный брат артиста Альберт Синанян. - Я видел спектакль «Мёртвые души», где он был в роли Ноздрёва. Как он играл! Его характер полностью соответствовал образу.

Павел Луспекаев прожил всего 42 года. Он родился в Салах 20 апреля 1927 года. Будучи 14-летним подростком, отправился в ремесленное училище в Луганск. Но в тот же год началась война, разрушительная сила которой не дала сбыться планам молодого человека. Летом 1943 года вступил в ряды партизан и браво сражался до конца войны. Во время одной из боевых операций он несколько часов пролежал в засаде в снегу. Из-за этого боец получил обморожение ступней. Позже врачи ампутировали их часть.
В Ростовской области открыли памятник известному актёру из «Белого солнца пустыни»
После Великой Победы пошёл в ленинградское театральное училище. Это решение определило его дальнейшую жизнь. После выпуска мало кто мог сравниться с ним на сцене — настолько воодушевлённо и живо он играл. Никто из зрителей и не догадывался, что его мучили постоянные боли в ногах.

За свою жизнь он снялся в десятках фильмов, участвовал в сотнях спектаклей. Но в сердцах поклонников он останется в роли таможенника Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни». Ну кто не знает крылатую фразу: «За державу обидно»?

Любимец публики скончался от разрыва аорты, не дожив всего три дня до своего 43-летия. Его похоронили в Санкт-Петербурге, где он жил в течение 11 лет.

Спустя 49 лет начинающий скульптор из Ростова Дмитрий Серебряков решил увековечить память Луспекаева в его родном селе Большие Салы. Кстати, бронзовый бюст стал дипломной работой мастера.
В Ростовской области открыли памятник известному актёру из «Белого солнца пустыни»

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