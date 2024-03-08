В Ростовской области вынесли приговор парню, который случайно убил прохожего

Фото: Ростов ру

На Дону вынесли приговор 19-летнему парню, который случайно убил прохожего по время конфликта. Трагедия случилась в Таганроге 22 апреля 2023 года.Днем Дмитрий Шукасов ехал за рулем «Лады Приоры» по улице Осипенко. На пересечении с Парковым переулком дорогу в неположенном месте попытались перейти три выпивших мужчины и женщина. Шукасов резко перед ними затормозил, после чего начал ругаться на пешеходов. Один из них послал молодого водителя. Парень не сдержался и ударил оппонента кулаком в лицо. Мужчина упал на асфальт и сильно ударился головой.На следующий день состояние пострадавшего ухудшилось. Сотрудники «скорой» отвезли его в больницу. Несмотря на помощь врачей, пациент скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. После этого в отношении Дмитрия возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».Таганрогский городской суд признал молодого человека виновным в преступлении. Шукасову назначали год и 11 месяцев ограничения свободы, а также компенсировать семье погибшего почти 800 тысяч рублей.Гособвинитель посчитал приговор слишком мягким и подал апелляцию в Ростовский областной суд, чтобы добиться для Дмитрия реального срока. Заседание прошло 23 января 2024 года. Судья оставил приговор без изменений.