В Ростове 35-летний мужчина случайно убил знакомого на лестничной клетке

В Ростове-на-Дону 35-летний мужчина случайно убил своего знакомого на лестничной клетке. Происшествие случилось в одной из многоэтажек на проспекте Коммунистическом 16 сентября.По данным портала DonDay.ru, в подъезде дома № 25 между знакомыми произошла ссора. В ходе конфликта один ударил другого так, что тот упал на бетонный пол, сильно ударившись головой. От полученного удара мужчина скончался на месте. Прибывшие медики констатировали его смерть.Второй же стал участником уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозят исправительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.