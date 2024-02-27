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В Ростовской области со дна Дона достали затонувший земснаряд «Багермейстер Бурцев»

В Ростовской области со дна Дона достали затонувший земснаряд «Багермейстер Бурцев»
В Ростовской области в районе Азовского порта со дна реки Дон вытащили земснаряд «Багермейстер Бурцев». Информацию об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора 23 февраля.

В 2023 году специалисты Черноморо-Азовского морского управления сделали вывод, что затонувшее судно находится в рабочем состоянии и готово к заплыву. В адрес собственника судна направили требование о возмещении затрат на организацию работ, чтобы поднять водный транспорт на сушу.

Земснаряд «Багермейстер Бурцев» - это плавучая спецтехника, которая предназначена для очистки декоративных прудов и других водоемов: от ила, донных отложений, грунтов с водной растительностью.
Фото: Rostov.ru
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