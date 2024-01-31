В Ростовской области потратят 39 млн рублей на доступ к системе оповещения

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В Ростовской области выделят 38,9 миллиона рублей на доступ к системе оповещения. По информации на сайте госзакупок от 30 января, средства направят из регионального бюджета.Заказчиком выступает департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. В документации указаны 170 адресов дежурных частей спасателей, от которых будет идти сигнал. В их числе – объекты Ростова, Зверево, Морозовского, Боковского, Чертковского, Красносулинского, Неклиновского, Тацинского, Шолоховского, Обливского, Милютинского, Куйбышевского и еще десятка районов.Контракт рассчитан на год: ориентировочно с февраля 2024-го (с даты подписания договора) до конца января 2025-го. Кто станет исполнителем, выяснится после проведения электронного аукциона.Учитывая, сколько денег выделяют на обеспечение связи системы оповещения, удивительно, что с треском проваливаются учения по гражданской обороне населения. В ноябре 2022-го звук сирен почти никто не слышал: они либо не работали, либо звучали очень тихо. Не помогли громкоговорители и при реальной опасности. Когда в июле 2023-го в Таганроге упал снаряд посреди города, никаких предупреждений и сирен не было. В тот раз ЧП повлекло за собой разрушение стены музея, гаражей, хозпостроек. В жилых домах повыбивало окна взрывной волной. Пострадали 15 человек, даже не подозревавших об опасности. Если система оповещения не работает в таких ситуациях, то выделять столько денег на доступ к ней, — пустая трата казны, внушительная часть которой состоит из налогов жителей.