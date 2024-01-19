На бесперебойную работу системы 112 в Ростовской области выделят 26 млн рублей

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области выделят более 26 миллионов рублей на техподдержку системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.От исполнителя требуется следить за исправностью выполнения различных функций, в том числе поиска адресов, определения зоны ответственности служб рядом с местом ЧП на карте, сбора статистики и формирования отчетов. Подрядчик будет диагностировать неисправности, устанавливать системные обновления, заниматься резервным копированием, восстанавливать данные при сбоях, консультировать сотрудников экстренных служб, ремонтировать и настраивать оборудование.Работать предстоит сразу в двух городах: Новочеркасске (РЦОВ на улице Красный спуск, 1) и Ростове (ЦОВ на Социалистической, 110-112 и Максима Горького, 147). Контракт рассчитан до конца 2024 года.Услуги техподдержки обойдутся в 26,1 миллиона рублей. Средства направят из областного бюджета.