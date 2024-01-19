На бесперебойную работу системы 112 в Ростовской области выделят 26 млн рублей
В Ростовской области выделят более 26 миллионов рублей на техподдержку системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
От исполнителя требуется следить за исправностью выполнения различных функций, в том числе поиска адресов, определения зоны ответственности служб рядом с местом ЧП на карте, сбора статистики и формирования отчетов. Подрядчик будет диагностировать неисправности, устанавливать системные обновления, заниматься резервным копированием, восстанавливать данные при сбоях, консультировать сотрудников экстренных служб, ремонтировать и настраивать оборудование.
Работать предстоит сразу в двух городах: Новочеркасске (РЦОВ на улице Красный спуск, 1) и Ростове (ЦОВ на Социалистической, 110-112 и Максима Горького, 147). Контракт рассчитан до конца 2024 года.
Услуги техподдержки обойдутся в 26,1 миллиона рублей. Средства направят из областного бюджета.