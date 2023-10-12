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В Ростовской области осудили мужчину за попытку изнасилования женщины

В Ростовской области осудили мужчину за попытку изнасилования женщины
За попытку изнасилования женщины осудили жителя Ростовской области. Ему назначили наказание в виде трех лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Происшествие случилось еще летом 2021 года в Аксае. Мужчина прогуливался по своей знакомой по улице. Оставшись наедине с женщиной, он стал приставать к подруге. После жарких приставаний мужчина начал склонять ее к сексу, раздевая ее. Женщина была не готова к такому повороту событий на свидании. Получив отказ, подонок буквально напал на нее и чуть не изнасиловал.

К счастью, горожанке удалось убежать. Она сразу пошла в полицию, а злоумышленник сбежал и вскоре покинул не только Ростовскую область, но и страну. Он был объявлен в международный розыск.

Нашли подонка только в 2022 году в Румынии. Его задержали и экстрадировали в Россию.
Фото: Ростов ру.
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