В Ростовской области осудили мужчину за попытку изнасилования женщины

Фото: Ростов ру.

За попытку изнасилования женщины осудили жителя Ростовской области. Ему назначили наказание в виде трех лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Происшествие случилось еще летом 2021 года в Аксае. Мужчина прогуливался по своей знакомой по улице. Оставшись наедине с женщиной, он стал приставать к подруге. После жарких приставаний мужчина начал склонять ее к сексу, раздевая ее. Женщина была не готова к такому повороту событий на свидании. Получив отказ, подонок буквально напал на нее и чуть не изнасиловал.К счастью, горожанке удалось убежать. Она сразу пошла в полицию, а злоумышленник сбежал и вскоре покинул не только Ростовскую область, но и страну. Он был объявлен в международный розыск.Нашли подонка только в 2022 году в Румынии. Его задержали и экстрадировали в Россию.