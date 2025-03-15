В ростовской области на территории городского пляжа нашли снаряд

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В Донецке Ростовской области, на территории городского пляжа, 15 марта был обнаружен артиллерийский снаряд.Инициативная группа местных жителей вышла на уборку пляжа. В процессе наведения порядка один из участников обнаружил опасный предмет – 45-миллиметровый боевой снаряд.Информация о находке немедленно поступила в городское управление по делам ГО и ЧС, откуда сообщение передали в полицию.По данным тг-канала «Донецк 24/7», на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и оградили опасную зону.По предварительным данным, найденный 45-мм снаряд не относится к периоду Великой Отечественной войны. Несмотря на следы коррозии, снаряд хорошо сохранился и имеет маркировку на корпусе. Опасный предмет будет передан специалистам-саперам.