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В Ростове осудили водителя автобуса, из-за которого пенсионерка упала на асфальт

В Ростове осудили водителя автобуса, из-за которого пенсионерка упала на асфальт
Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 52-летнему водителю автобуса, из-за которого пострадала пенсионерка. Информацию об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

Инцидент произошел в мае 2021 года. Водитель общественного транспорта двигался по маршруту. На улице Еременко он высаживал пассажиров. Водитель закрыл двери и собирался уехать. Однако пенсионерка не успела выйти и находилась на краю автобуса. Закрывающаяся дверь транспорта, вытолкнула женщина.

Пенсионерка упала на остановку и получила серьезные травмы. Водитель автобуса даже не заметил произошедшего. Он уехал с места происшествия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водителю автобуса назначили три с половиной года лишения свободы с испытательным сроком два года. Кроме того, ему на три года запрещено деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Ростов ру
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