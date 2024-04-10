В Ростове осудили водителя автобуса, из-за которого пенсионерка упала на асфальт

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Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор 52-летнему водителю автобуса, из-за которого пострадала пенсионерка. Информацию об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».Инцидент произошел в мае 2021 года. Водитель общественного транспорта двигался по маршруту. На улице Еременко он высаживал пассажиров. Водитель закрыл двери и собирался уехать. Однако пенсионерка не успела выйти и находилась на краю автобуса. Закрывающаяся дверь транспорта, вытолкнула женщина.Пенсионерка упала на остановку и получила серьезные травмы. Водитель автобуса даже не заметил произошедшего. Он уехал с места происшествия.В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водителю автобуса назначили три с половиной года лишения свободы с испытательным сроком два года. Кроме того, ему на три года запрещено деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор еще не вступил в законную силу.