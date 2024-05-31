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В Ростове образовалась пробка в Суворовском из-за жесткого ДТП с автобусом

В Ростове образовалась пробка в Суворовском из-за жесткого ДТП с автобусом
В Ростове из-за аварии в Суворовском образовалась пробка. Общая протяженность затора составляет несколько километров.

Движение парализовано на улице Сосновой от Борисоглебовской церкви до улицы Платона Кляты. Аналогичная ситуация – по улице Платона Кляты. Там машины стоят от улицы Вавилова до Сосновой.

По данным «Яндекс.Карт», авария произошла на перекрестке улиц Сосновой и Платона Кляты, рядом с остановкой общественного транспорта. «Хендай Солярис» влетел в автобус № 18, который ехал по маршруту улица Петрова — площадь Карла Маркса. Информация о пострадавших пока не поступала.
Фото: соцсети/Яндекс.карты.
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