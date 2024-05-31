В Ростове образовалась пробка в Суворовском из-за жесткого ДТП с автобусом

Фото: соцсети/Яндекс.карты.

В Ростове из-за аварии в Суворовском образовалась пробка. Общая протяженность затора составляет несколько километров.Движение парализовано на улице Сосновой от Борисоглебовской церкви до улицы Платона Кляты. Аналогичная ситуация – по улице Платона Кляты. Там машины стоят от улицы Вавилова до Сосновой.По данным «Яндекс.Карт», авария произошла на перекрестке улиц Сосновой и Платона Кляты, рядом с остановкой общественного транспорта. «Хендай Солярис» влетел в автобус № 18, который ехал по маршруту улица Петрова — площадь Карла Маркса. Информация о пострадавших пока не поступала.