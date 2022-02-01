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В Ростове из-за колоссальной нагрузки медучреждения перешли в усиленный режим работы

В Ростове из-за колоссальной нагрузки медучреждения перешли в усиленный режим работы

В Ростове-на-Дону ежедневно в поликлиники поступает около пяти тысяч вызовов. В фильтр-боксы поступает почти три тысячи человек в сутки. Нагрузка на медучреждения колоссальная. Власти решили перевести больницы на усиленный режим, расширить штаб и число кабинетов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Чтобы снизить нагрузку и перераспределить поток посетителей, режим работы кабинетов неотложной помощи и фильтров поликлиник продлили до 22 часов. На сегодняшний день пациентов с ОРВИ принимает 131 кабинет. Число сотрудников, которые помогают в таким заболевшим ростовчанам, увеличилось на 264 человека.

Ежедневно в городе проводят 4300 ПЦР-исследований. В некоторых поликлиниках медикам помогают около сотни волонтеров и 177 студентов. Работу колл-центров и регистратур в больницах поддерживают 246 специалистов.

Кроме того, круглосуточно работает «Горячая линия» Управления здравоохранения.
Фото: fisika.home.nov.ru
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