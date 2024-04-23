В Ростове главой города станет сити-менеджер

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В Ростове ликвидируют должность главы города. Восьмой созыв Гордумы возглавит председатель, но главой города станет сити-менеджер. Информацию об этом сообщили в ходе заседания городской Думы донской столицы 23 апреля.На данный момент глава города Ростова — это председатель Гордумы Зинаида Неярохина, а глава администрации города - Алексей Логвиненко. В 2025 году сити-менеджер возглавит не только администрацию, но и сам Ростов. А Зинаида Неярохина будет заниматься формированием нормотворческой базы для муниципального образования.Обновленную систему власти внедрят после того, как полномочия нынешних глав города истекут. Городскими депутатами будут приняты соответствующие поправки в городской устав. Аналогичная ситуация сложится и в других городах донского региона.Отметим, что особых изменений это не повлечет. Функции у сити-менеджера и у председателя Думы будут прежними, но в городе уже будет один глава.