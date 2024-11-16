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В Железнодорожном районе Ростова на сутки отключат водоснабжение

В Железнодорожном районе Ростова на сутки отключат водоснабжение
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на сутки отключат водоснабжение. Информацию об этом сообщили в Ростовводоканале.

Воды не будет с 20 ноября с 9:00 до 21 ноября до 9:00. Коммуникации не будет в границах: переулок Араратский – улица Мичуринская – улица Лесопарковая – переулок Серебряный. Водоснабжение вернут 21 ноября в 9:00.

Причина временного отсутствия воды — переподключение реконструируемого водопровода по улице Мадояна к городской системе водоснабжения.
Фото: Ростов ру
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