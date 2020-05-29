Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В отделе по координации промышленности и транспорта администрации Новочеркасска назначен начальник

В отделе по координации промышленности и транспорта администрации Новочеркасска назначен начальник
Отдел по координации промышленности и транспорта администрации Новочеркасска возглавил новый начальник. Об этом пишет DonDay Новочеркасск.

По данным портала, руководителем отдела стал 45-летний Константин Марков. Он является выпускником Новочеркасского государственного технического университета. Марков уже занимал посты в новочеркасской мэрии. Так, он работал в качестве специалиста в информационно-компьютерной службе и заместителя председателя в комитете по жилищной реформе.

Ранее отдел по координации промышленности и транспорта возглавлял Леонид Ирхин. Он перешел на работу в МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.