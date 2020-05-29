В отделе по координации промышленности и транспорта администрации Новочеркасска назначен начальник

Отдел по координации промышленности и транспорта администрации Новочеркасска возглавил новый начальник. Об этом пишет DonDay Новочеркасск.По данным портала, руководителем отдела стал 45-летний Константин Марков. Он является выпускником Новочеркасского государственного технического университета. Марков уже занимал посты в новочеркасской мэрии. Так, он работал в качестве специалиста в информационно-компьютерной службе и заместителя председателя в комитете по жилищной реформе.Ранее отдел по координации промышленности и транспорта возглавлял Леонид Ирхин. Он перешел на работу в МБУ «Новочеркасская служба эксплуатации».