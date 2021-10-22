В начале новой рабочей недели тысячи ростовчан снова останутся без света

В Ростове-на-Дону сотни домов обесточат в начале рабочей недели. Как сообщает «Донэнерго», массовое отключение запланировано на 25 и 26 октября.В первый рабочий день, понедельник, без электроэнергии придется остаться с 7:00 до 20:00 людям, которые проживают на улицах Кумженской, 1-71 и 2-74, Береговой, 2, 2А, 2В, 2-й Причальной, 20, 4-й Причальной, 8-18, 3-9, 5-й Причальной, 11 и 34. Лампочки в это время потухнут и в четырех садовых товариществах: «Рыбник», «Кумженское», «Донстрой» и «Бытовик».В этот же день, только в другое время - с 9:00 до 17:00, свет отключат на улицах Каяльской, 8-114, Путевой, 1-49, 3-й Левой, 1-41, 5-й улице, 1-9, Красноаксайской, 28-32 и Киргизской, 12 и 12 Г.Во вторник, 26 октября, отключения с 9:00 до 15:00 проведут у жителей проспекта Ворошиловского, 40/128, улицы Пушкинской, 114, 116, 120/48, 120 А, 127, 128 и 139-151, проспектов Чехова, 53/1 и 57, Соколова, 17-48.Временные неудобства связаны с плановым техническим обслуживанием оборудования.