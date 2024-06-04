В конце июня над Ростовской областью пронесется яркий звездопад

Фото: Николай Дёмина.

В небе над Ростовской областью пронесется яркий звездопад. Метеорный поток Боотиды начнется 27 июня и продлится до 5 июля. Больше всего вспышек на ночном небе ожидается 30 июня.Прогнозируют десятки метеоров в минуту. Чтобы увидеть как можно больше «падающих звезд», лучше выбраться за город, подальше от огней многоэтажек и фонарей.Уникальное явление представляет собой процесс сгорания частиц шлейфа кометы Понса-Винекке.Примечательно, что в начале XX века активность потока была еще больше: в час можно было увидеть сотни метеоров.