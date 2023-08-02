В Батайске построят новый ЖК «Речной жемчуг»

Фото: правительство Ростовской области.

В Батайске началось строительство нового ЖК «Речной жемчуг». Новый жилой квартал должен появиться в 2029 году.В закладке первого камня приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев, министр строительства, архитектуры и территориального развития Юрий Сильвестров, глава администрации Батайска Роман Волошин, директор филиала ОАО «Донэнерго» «Азовские межрайонные электрические сети» Денис Бурыка и представители компании-инвестора, в роли которой выступило ООО «СЗ «Твой дом».В рамках проекта застройщик должен возвести 11 многоквартирных домов на 975 квартир площадью 45 тысяч квадратных метров. В новом квартале появится детсад на 120 мест. Также планируется благоустройство территорий на площади около шести тысяч квадратных метров. На эти цели инвестор выделил 420 миллионов рублей.На территории жилого района обустроят 360 парковочных мест, а также спортивные площадки площадью 1 200 квадратных метров.- Строительная отрасль является одной из важнейших в жизнедеятельности страны. Она стимулирует как рост рабочих мест, так и производство стройматериалов донских производителей. Очень приятно, что при строительстве нового ЖК также появятся и инфраструктурные объекты: детский сад и сквер, - отметил Денис Бурыка.Заместитель главы региона добавил, что строительство подобных объектов проходит благодаря совместной работе властей и инвесторов.В рамках мероприятия Владимир Окунев поблагодарил за проделанную работу руководство фирмы-инвестора, а также представителей муниципальной администрации. Совместными усилиями получилось создать благоприятные условия для работы и подтолкнуть строителей к реализации такого масштабного проекта.- Уверен, совместными усилиями мы сможем довести задуманное до логического финала и подарить жителям Батайска новый уютный и комфортный жилой комплекс, который без преувеличения станет жемчужиной этого города! - завершая свое выступление, обратился к участникам мероприятия Владимир Окунев.По словам застройщика, в настоящее время уже получено разрешение на строительство одного многоквартирного дома. Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации на строительство детсада.