Утренний дождь спровоцировал в Ростове огромные пробки



Пятничное утро преподнесло ростовчанам неприятный сюрприз. В последний рабочий день недели небольшой дождь спровоцировал большие пробки на дорогах города.



К началу девятого утра заторы образовались на пути из спальных районов в центр. На проспекте Стачки пробка начинается от улицы Международной. «Красный» участок от площади Тружеников до улицы Дружинников.



На Шеболдаева автомобилисты стоят от Цезаря Куникова, на улице Стадионной до Комсомольской площади. Но сложнее всего приходится жителям микрорайона Суворовского.



Большие заторы зафиксированы на Доватора от Мадояна до Змиевского проезда, на Мадояна от Доватора до Профсоюзной.

В центре города движение затруднено на Красноармейской от Сиверса до проспекта Ворошиловского проспекта. На Ворошиловском от Пушкинской до моста.



По данным сервиса Яндекс. Пробки загруженность дорог сейчас составляет 8 баллов.