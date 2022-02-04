Ушел из жизни заслуженный артист РФ из Ростовской области Владимир Дерябкин

Фото: Музей циркового искусства

В Санкт-Петербурге умер заслуженный артист России, клоун и дрессировщик из Ростовской области Владимир Дерябкин. Основатель Медвежьего театра миниатюр и частного музея граммофонов ушел из жизни 6 февраля. Ему было 72 года. Об случившемся сообщили в музее циркового искусства. О причине смерти артиста пока ничего не известно.Владимир Дерябкин родился в 1949 году в станице Каменской (сейчас - город Каменск) Ростовской области, в казачьей семье. В 16 лет уехал в Ленинград, где устроился в цирк на Фонтанке ночным конюхом. Юноша мечтал о сцене, поэтому в свободное от работы время посещал школу народного цирка.Там талантливого парня быстро заметили, и очень скоро Дерябкин стал клоуном. Он проработал в цирке до 1998 года. По стопам отца пошел и Владимир Владимирович-младший - сейчас он знаменитый артист цирка на Цветном бульваре.Дерябкин прославился не только на цирковом поприще, он известен и как создатель уникального для России музея граммофонов и фонографов на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Также последние двадцать лет жизни артист посвятил восстановлению казачьей культуры в хуторе Хоботок (Каменский район Ростовской области).