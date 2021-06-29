У выпускников школ есть уникальная возможность поступить в ростовский вуз гражданской авиации МГТУ ГА
В Ростовском филиале МГТУ ГА стартовала работа приемной комиссии. Единственный на Юге России вуз гражданской авиации приглашает на обучение будущих специалистов.
В 2021 году в Ростовской области 15,4 тысячи детей окончили школы. После сдачи ЕГЭ и получения аттестатов перед выпускниками стоит выбор следующего учебного заведения. Выбор, который станет первым шагом к будущей профессии.
Молодым людям представлено множество разнообразных вузов, однако среди них есть один, который считается уникальным на всем Юге России. Это Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, который недавно отметил 50-летний юбилей. За полвека работы Ростовский филиал МГТУ ГА выпустил несколько десятков тысяч специалистов, которые ежедневно обеспечивают бесперебойную работу десятков авиакомпаний и авиапредприятий в России и за рубежом.
Чтобы обеспечивать авиационные предприятия юга страны новыми высококвалифицированными специалистами, в вузе открыли очную форму обучения.
– Сейчас у нас три курса очного обучения, с сентября будет четвертый. Всего в вузе обучаются около 1 000 студентов. Каждый год набираем больше, чем в предыдущий, и конкурс ежегодно возрастает, – рассказал директор Ростовского филиала МГТУ ГА, профессор Григорий Акопов.
Студентов обучают по следующим направлениям и специальностям: «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», «Техническая эксплуатация авиационно-электрических систем и пилотажно-навигационных комплексов», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». Более того, филиал планирует расширять перечень направлений подготовки специалистов, так как спрос на авиационные профессии постоянно растет. Кроме того, на базе ростовского филиала функционируют курсы дополнительного профессионального образования. Поэтому студенты и выпускники университета смогут освоить специальности не только технического направления, но и других сфер.
Единственный на Юге России ведомственный вуз, учредителем которого выступает Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта), обеспечивает всех студентов форменным обмундированием, питанием и со студенческой скамьи прививает любовь к профессии.
В преддверии Дня России студенты Ростовского филиала МГТУ ГА прошли парадным шествием от основного корпуса вуза к новому зданию на территории старого аэропорта. В новом корпусе уже оборудованы современные аудитории, спортивный зал, кафе и даже комфортное общежитие. Это здание введут в эксплуатацию в новом учебном году - 1 сентября.
Вуз активно сотрудничает с крупнейшими российскими и международными предприятиями гражданской авиации. Учебное заведение заключило более сотни договоров с ведущими авиационными предприятиями Юга России, обеспечивая практику студентам на профильных авиационных предприятиях. Благодаря обучению в МГТУ ГА студенты могут проходить практику в сотне ведущих аэропортов и авиационных предприятий.