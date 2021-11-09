Ростовская БСМП снова пытается купить кислород для пациентов ковидных госпиталей
МБУЗ «ГБСМП города Ростова-на-Дону» снова пытается заключить контракт на поставку кислорода для пациентов с COVID-19. Соответствующий документ повторно разместили на сайте госзакупок 10 ноября.
Как сообщал Rostov.ru, аналогичная закупка была признана несостоявшейся - тогда на нее не откликнулся ни один поставщик. В тот же день медучреждение попыталось снова приобрести кислород. Больница планирует приобрести 283 639 баллонов кислорода. При этом цена контракта осталась прежней - 25 миллионов рублей. Поставки жизненно необходимого газа планируются в течение 2022 года.
В подобной ситуации оказывалось не одно медучреждение Ростова. Например, РОКБ и городская больница № 4 смогли заключить контракт только со второго раза. Также сорвалась закупка у КДЦ «Здоровье», однако там пока не предприняли попыток приобрести кислород.