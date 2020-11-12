Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Туман и изморозь накроют Ростов ночью

Туман и изморозь накроют Ростов ночью
Ростов-на-Дону в ночь на 15 ноября накроют туман и изморозь, прогнозируют синоптики местного отделения гидрометцентра.

В темное время суток температура воздуха упадет до 2-3 градусов ниже нуля, а при прояснениях - до -9 градусов. Осадков не ожидается, однако северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Напомним, ГУ МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение на 16-19 ноября. На регион надвигаются метель и мороз до 11 градусов ниже нуля.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.