Туман и изморозь накроют Ростов ночью

Ростов-на-Дону в ночь на 15 ноября накроют туман и изморозь, прогнозируют синоптики местного отделения гидрометцентра.В темное время суток температура воздуха упадет до 2-3 градусов ниже нуля, а при прояснениях - до -9 градусов. Осадков не ожидается, однако северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.Напомним, ГУ МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение на 16-19 ноября. На регион надвигаются метель и мороз до 11 градусов ниже нуля.