Трое сотрудников ГИБДД Каменска задержаны при получении взятки

В Ростовской области на взятке попались трое сотрудников ГИБДД отдела в Каменске-Шахтинском.По информации источника, полицейских задержали при получении денег 16 июня. По предварительным данным, сумма не превышала двух тысяч рублей. Операция проходила на въезде в город, в посёлке Южном.Информацию о задержании сотрудников ГИБДД Rostov.ru подтвердил источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что все материалы по этому делу находятся в службе собственной безопасности ГУ МВД Ростовской области.