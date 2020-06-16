Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Трое сотрудников ГИБДД Каменска задержаны при получении взятки

Трое сотрудников ГИБДД Каменска задержаны при получении взятки
В Ростовской области на взятке попались трое сотрудников ГИБДД отдела в Каменске-Шахтинском.

По информации источника, полицейских задержали при получении денег 16 июня. По предварительным данным, сумма не превышала двух тысяч рублей. Операция проходила на въезде в город, в посёлке Южном.

Информацию о задержании сотрудников ГИБДД Rostov.ru подтвердил источник в правоохранительных органах. Он также добавил, что все материалы по этому делу находятся в службе собственной безопасности ГУ МВД Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.