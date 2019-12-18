Тёплые выходные без осадков ожидаются в Ростове



Выходные в Ростове-на-Дону будут тёплыми и пасмурными. По данным гидрометцентра, 21 и 22 декабря ожидается усиление ветра.



В субботу термометр покажет утром +3 градуса, днём столбики поднимутся до +6. Во второй половине дня восточный ветер сменится на юго-восточный.



В воскресенье, 22 декабря, температура поднимется. Утром, днём и вечером прогнозируется +7...+10 градусов.



На выходных сила ветра увеличится до 16 метров в секунду. Все дни небо будет затянуто тучами. Из-за этого температура по ощущениям будет казаться ниже.