Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Тёплые выходные без осадков ожидаются в Ростове

Тёплые выходные без осадков ожидаются в Ростове
Выходные в Ростове-на-Дону будут тёплыми и пасмурными. По данным гидрометцентра, 21 и 22 декабря ожидается усиление ветра.

В субботу термометр покажет утром +3 градуса, днём столбики поднимутся до +6. Во второй половине дня восточный ветер сменится на юго-восточный.

В воскресенье, 22 декабря, температура поднимется. Утром, днём и вечером прогнозируется +7...+10 градусов.

На выходных сила ветра увеличится до 16 метров в секунду. Все дни небо будет затянуто тучами. Из-за этого температура по ощущениям будет казаться ниже.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.