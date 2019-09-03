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Выходные в Ростове будут тёплыми и облачными

Выходные в Ростове будут тёплыми и облачными
Облачные и тёплые выходные ожидаются в Ростове-на-Дону. По данным ростовского гидрометцетра, в субботу и воскресенье будет сильный ветер.

В субботу, 7 сентября, прогнозируется температура от +26 до +27 градусов днём и от +18 до +25 — вечером. Весь день небо будет затянуто облаками. Ветер ожидается с силой до 4,2 метров в секунду.

В воскресенье небо прояснится. Термометр покажет от +25 до +27 градусов. К вечеру похолодает до +18 градусов. Ветер усилится до 5,8 метров секунду.

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