Суд назначил штраф экс-главному архитектору Каменска-Шахтинского



Бывший главный архитектор Каменска-Шахтинского должна выплатить штраф за превышение должностных полномочий. После оглашения приговора Елену Дьяконову сняли с должности.



В городе хотели благоустроить пляж, и главному архитектору было поручено сформировать предложения по данному вопросу. За проектную документацию нужно было заплатить 90 тысяч рублей. В городском бюджете таких средств не было, и Дьяконова решила не дожидаться их перечисления. Совпало, что к ней за разрешением на строительство обратился местный житель. Чиновница предложила ему пережать ей 30 тысяч рублей в качестве благотворительности.



В областной прокуратуре сообщили, что в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Дьяконову приговорили к штрафу в размере 35 тысяч рублей, а также её сняли с должности.



Пост главного архитектор Каменска-Шахтинского с 10 сентября занимает Дмитрий Иваненко.