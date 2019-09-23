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Суд назначил штраф экс-главному архитектору Каменска-Шахтинского

Суд назначил штраф экс-главному архитектору Каменска-Шахтинского
Бывший главный архитектор Каменска-Шахтинского должна выплатить штраф за превышение должностных полномочий. После оглашения приговора Елену Дьяконову сняли с должности.

В городе хотели благоустроить пляж, и главному архитектору было поручено сформировать предложения по данному вопросу. За проектную документацию нужно было заплатить 90 тысяч рублей. В городском бюджете таких средств не было, и Дьяконова решила не дожидаться их перечисления. Совпало, что к ней за разрешением на строительство обратился местный житель. Чиновница предложила ему пережать ей 30 тысяч рублей в качестве благотворительности.

В областной прокуратуре сообщили, что в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Дьяконову приговорили к штрафу в размере 35 тысяч рублей, а также её сняли с должности.

Пост главного архитектор Каменска-Шахтинского с 10 сентября занимает Дмитрий Иваненко.

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