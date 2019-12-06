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Появились кадры момента убийства 24-летнего парня на автовокзале в Красном Сулине

Появились кадры момента убийства 24-летнего парня на автовокзале в Красном Сулине
Появились кадры момента убийства 24-летнего парня на автовокзале в Красном Сулине. Видео опубликовало издание «Красный Сулин.Главный».

На записи видно, что в какой-то момент молодой человек попытался скрыться от сотрудника ДПС. Полицейский побежал за парнем. Спустя некоторое время погони правоохранитель остановился, достал оружие и выстрелил в убегавшего человека.

Напомним, происшествие случилось в Красном Сулине 3 декабря возле автовокзала. Известно, что между полицейским и 24-летний Александром Б. возникла ссора. Конфликт завершился трагически. Сотрудник ДПС выстрелил в парня и убил его.

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