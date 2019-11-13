Средневековый горн обнаружили в Ростовской области



В Ростовской области во время раскопок обнаружили средневековый горн. Он предназначался для выжига древесного угля. О находке 15 ноября сообщили в Азовском музее-заповеднике.



- Подобных печей в Азове нашли уже порядка 50, и это большая загадка. Дело в том, что, согласно этнографическим данным, горны строили там, где рубили лес, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Между тем, ботаники утверждают, что в окрестностях Азова ни сейчас, ни тысячу лет назад леса не было. Данные же археологии говорят об обратном.



Учёный добавил, что, возможно, леса в этой местности исчезли именно потому, что в 14-м веке здесь существовал крупный город.

Горны, в целом, были похожи друг на друга. Отличаться могли только некоторые детали. Так, в этой печи мастер проделал три вертикальных трубы. Через них в горн подкидывали дрова. Затем отверстия закрывали, чтобы дерево обугливалось без участие кислорода.

