Сотни ростовчан ищут отравителя, убившего десятки собак
Сотни ростовчан разыскивают негодяя-отравителя, убившего бродячих собак. Об одном из таких отравлений DonDay.ru рассказал 35-летний Сергей В. На его глазах пять бездомных собак, которые обитали у автомойки на улице Таганрогской, замертво упали на землю. У животных пошла пена изо рта, а потом их рвало кровью.
Сотрудники автомойки сразу вызвали ветеринара. Две собаки погибли, захлебнувшись кровью. Трое суток работники автомойки выхаживали выживших собак, а после занялись поисками отравителя.
- На территории комплекса достаточно камер наблюдения. Однако они были немного запылены после пылевых бурь в сентябре, поэтому зафиксировать лицо этого отморозка более четко не удалось. Теперь руководители автомойки обновили технику, чтобы засечь мужчину в случае его повторного появления, - рассказал ростовчанин. - Мы собрали записи со всей Таганрогской улицы и смогли отследить маршрут этого ублюдка.
На кадрах видно, как мужчина ростом около 185 сантиметров в возрасте 40-45 лет приехал на автобусе со стороны Западного на улицу Таганрогскую незадолго до трагедии. Он натянул медицинскую маску до глаз, надел черную кепку. Перекинув сумку на ремешке через плечо, он зашел на территорию предприятия. Отравитель стал на темном участке, насыпал еду с ядом на землю и позвал собак. Привыкшие к угощениям ласковые четвероногие оставили свои коврики и принялись за лакомство. Когда все животные поели, злоумышленник предусмотрительно сложил пакеты в сумку, чтобы не оставить вещдоки. Отойдя от камер, он снял маску, кепку и направился к остановке. Мужчина сел в 94-й или 96-й автобус и уехал обратно в сторону Западного (это было до закрытия моста на Малиновского).
- Мы выложили видео в социальных сетях и обратились к горожанам с просьбой помочь в поисках негодяя. Оказалось, что этот человек убивал животных и в других районах Ростова. Его видели на Сельмаше, когда он травил и собак, и кошек. Нам присылали видео с улицы Текучева, где в конце года произошла аналогичная трагедия. Волонтеры и хозяева погибших животных пытаются положить конец этому зверству.
За информацию об отравителе Сергей и другие хозяева погибших в муках питомцев объявили награду в 40 тысяч рублей. Горожане обратились в полицию, где по факту преступления возбудили дело по статье «Жестокое обращение с животными».
Похожая трагедия случилась 11 января 2021 года. Станислав Б. проживает в частном доме на пересечении улицы Черепахина с переулком Островского. У мужчины было три собаки, одна из которых - стаффорд по кличке Тайсон. Внезапно пса стошнило, а затем стало буквально выворачивать наизнанку. Вместе с братом Станислав схватил пса и помчался в ветклинику.
Спасти четвероногого друга, к сожалению, не удалось. Причиной смерти стало отравление. Как выяснилось позже, его накормили той же отравой, что и других животных.
- Я военный разведчик в отставке. Тайсон семь лет участвовал со мной в операциях. Он был настоящим боевым другом, членом семьи. Его смерть для меня - страшное горе, поэтому я объявил, что тому, кто найдет ублюдка, убившего моего друга, я подарю свой «БМВ-7».
Описание преступника и видео с камер наблюдения распространяют во всех соцсетях. Сотни добровольцев помогают в поисках злоумышленника, чтобы передать его правоохранителям и добиться справедливого решения. Если вы знаете или видели этого мужчину, просьба сообщить по телефонам: 8-988-570-15-15 или 02.