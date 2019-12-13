Сергей Шнуров освоил сварочный аппарат на заводе в Волгодонске



Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посетил завод «Атоммаш» в городе Волгодонске. Известный исполнитель приехал на предприятие 17 декабря.



Для музыканта провели экскурсию на производстве. Артисту показали, как производят реакторы, парогенераторы и другое оборудование для атомных станций. Сергей Шнуров также смог почувствовать себя сварщиком. Рабочие подготовили для него лист металла, на котором он оставил свой автограф с помощью сварочного аппарата. Металлическая доска будет храниться в музее «Атоммаша».







На память работники завода подарили музыканту собственноручно изготовленный макет гитары с дарственной надписью: «Сергею Шнурову от работников "Атоммаша"».



Добавим, что 26 ноября Сергей Шнуров в программе «Диалоги» поразмышлял о том, как заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии. По его словам, представители молодого поколения считают рабочие специальности непрестижными. В частности, был приведен в пример образ сварщика. После выхода передачи рабочие «Атоммаша» через соцсети пригласили солиста «Ленинграда» приехать к ним на завод, чтобы лично увидеть работу сварщиков и других специалистов и сделать выводы о современных рабочих.







Исполнитель оказался под впечатлением от поездки.

- Меня поразила мощь «Атоммаша», техническое состояние, и я приятно удивлен людьми, которые здесь работают. Чувствуется позитивный настрой, любовь к своей профессии, - отметил музыкант. - Ребята заинтересованы, это видно. Конечно, есть определенные стереотипы о рабочих специальностях, но я лично убедился, что они не имеют сегодня ничего общего с реальностью».





