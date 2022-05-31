Ростовские археологи раскрыли тайну найденных в доме на Кировском купюр
Ростовским ученым удалось расшифровать расписку и найти владельца царских купюр XIX века, спрятанных в подоконнике дома на Кировском. Об этом Rostov.ru рассказал руководитель археологического общества «Наследие» Роман Ёлкин.
Пачку денег нашли при археологическом обследовании одноэтажного дома на проспекте Кировском, 88 (пересечение с улицей Максима Горького). Помимо банкнот, там же находилась расписка, адресованная хозяйке денег. Ею оказалась зажиточная местная жительница - Мария Ершова.
«Взято взаиморовно у Маруси Алексеевны Ершовой одиннадцать тысяч рублей (11 000 руб.), которые обязуюсь уплатить по первому требованию. 22.08.19», - сказано в расписке. Очевидно, что год - 1919. Фамилию человека, одолжившего сумму, точно пока не расшифровали. Предположительно, это некий Иноземцев.
Специалисты выяснили, что по документам в XIX веке в доме на Сенной (прим. - ныне Кировском проспекте) действительно жила Мария Ершова. При жизни женщина положила деньги в ткань вместе с распиской и спрятала в надежное место. Видимо, она никому не рассказала о своем кладе до самой смерти, иначе деньги бы уже давно забрали родные или близкие хозяйки. Примечательно, что за долгие годы находку не обнаружили и мародеры.
Сумма была весьма солидной: более 30 тысяч донских рублей различным номиналом. Там встречаются и рублевые, трехрублевые купюры, и по 250 рублей, и даже по 10 тысяч. Среди них есть и очень редкие банкноты.
- В этом кладе мы нашли несколько редких купюр, - говорит Роман Ёлкин. - Например, донская тысяча рублей с серией 001, а также романовские деньги образца 1909 года.
Единой даты выпуска банкнот нет. Их могли выпускать императорским, советским или временным правительством. Однако ценность донских денег оставалась неизменной. Они были самыми дорогими в России. То, что можно было купить за 10 керинских или деникинских рублей, продавали намного дешевле за донские. На ростовском базаре за 10 рублей тогда можно было купить на выбор десяток яиц, почти фунт (409,5 грамм) сливочного масла, пять фунтов мяса, 200 соленых огурчиков, кварту (1,5 литра) молока или пять фунтов судака. Для примера ежемесячная зарплата атамана Всевеликого войска Донского Петра Краснова в 1918 году составляла 800 рублей.
- У населения было доверие к этим деньгам, - объясняет руководитель археологического общества. - Люди были всегда обеспечены, имели гарантии и стабильность.
Донские рубли пользовались огромным спросом. Они были признанной валютой не только для белогвардейцев, но и обрели популярность в соседних странах. К ним относятся Туркмения, Украина и Грузия.
Ростовские купюры печатались во времена гражданской войны, а события и надежды буквально отражались на изображениях, размещенных на купюрах. Так, в мае 1918 года на 100-рублевых купюрах появилась богиня справедливой войны Афина Паллада, а на 250-рублевых – карающая богиня Немезида с ликторским пучком в руках - символом незыблемости государственной власти. Эти изображения демонстрировали освобождение дончан от красной гвардии.
Найденные банкноты пока продолжают исследовать, но вскоре их передадут в научно-образовательный центр «Музей истории ЮФУ».
После археологического обследования одноэтажное старинное здание на Кировском снесли. Вместе с ним демонтировали и соседнее двухэтажное здание. По мнению специалистов, второй дом тоже принадлежал Ершовой. Вероятно, она сдавала его в аренду. На месте домов планируют построить офисный центр.