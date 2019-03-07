Ростовская мастерица навеки запечатлевает в глине отпечатки цветов и листьев



В Ростове мастер гончарного дела Вероника Вовк изготовляет посуду и украшения с отпечатками растений. Зачастую она специально отправляется погулять по улице или на луга, чтобы найти материал: листья, цветы, маленькие ростки.



Вероника закончила художественно-графический факультет Ростовского педагогического университета. После окончания вуза работала иллюстратором книг и журналов. Но там ей не нравилось — хоть работа и требовала творческого подхода, она слишком зависела от заказчиков. Через какое-то время девушка ушла с работы, чтобы растить дочурку.



Когда малышке было пять лет, Вероника привела её в кружок керамики. Родителям можно было оставаться и мастерить вместе с детьми.



- Как только я взяла эту глину, то почувствовала настоящий кайф. Сразу появилось желание слепить что-то красивое, - вспоминает искусница.



Поначалу изделия получались кривоватыми, но со временем они становились всё лучше и оригинальнее. Когда женщина научилась хорошо лепить, стала преподавать керамику маленьким детям на дому и в студиях изобразительного искусства. Со временем почти отошла от преподавания, теперь делает изделия на продажу.



Большую часть кухни занимает стеллаж со всевозможными инструментами, материалами, кисточками, красками и прочим. В комнате стоит большой чемодан, доверху наполненный рукодельными глиняными кулонами, брошками, магнитиками, браслетами, фигурками и посудой. На многих изделиях сделаны оттиски всевозможных растений: абрикосовых листьев, веточек сосны, гречихи, мимозы, герани и многих других.







Если лист сухой, то его нужно сначала размочить в воде. Когда он напитается влагой, его надо промокнуть и уложить на глину. Затем с помощью скалки лист впечатывается в материал. Далее ножом вырезается форма будущей тарелки — круглая, квадратная, овальная.

После этого плоский пласт с помощью полусферы становится выпуклым.







Потом вместе с листиком изделие сушится и запекается. Чтобы сделать тарелку коричнево-золотистой, её окунают в молоко и снова запекают. Древние гончары «молочили» посуду сразу, достав её щипцами из печи и сразу погрузив в молоко. После такой процедуры тарелками или чашками можно было сразу пользоваться, даже не покрывая глазурью.







Те изделия, которые не окунаются в молоко, раскрашиваются. Тонкой кисточкой прорисовываются все тонкие линии и контур, иначе отпечаток растения не будет заметен.



После готовая работа покрывается смесью воска и масла — этим рецептом пользовались ещё в Древнем Египте. Так как глина пористая, она вбирает в себя влагу и пыль, а глянцевое покрытие препятствует этому.



Вероника делает даже музыкальные инструменты — недавно она слепила несколько окарин. Это один из видов флейты, история которого начинается в Китае ещё в 4000 году до нашей эры. Он напоминает собой такую божью коровку с отверстиями по бокам. Дуешь в неё — и рождается глубокий и чарующий звук.



- Кто-то мне сказал, что сделать окарину очень сложно. И я загорелась её слепить. Посмотрела в Интернете много разных видео, в том числе японских мастеров, и смогла сделать. Даже шестилетних детей научила их создавать — у них они хорошо играют.







Когда инструмент ещё сырой, его нужно настроить — это делается с помощью изменения ширины отверстий. Потом, как и посуда, окарина запекается и украшается.



Помимо этого, Вероника делает различные фигурки. Работая над статуэтками животных, она сначала делает эскизы. Рисует их левой рукой, чтобы у зверей получились более смешные и необычные мордашки. Такой набросок немного отличается от образа, который рождается в голове художника, — и фигурки всегда получаются разными. Сделав несколько эскизов, она выбирает понравившийся и лепит котиков, хамелеонов и прочих представителей фауны.



