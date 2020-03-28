Ростовчанка просит сохранить комплекс «Танаис» от разрушения



Ростовчанка просит сохранить уникальный археологический комплекс «Танаис» от разрушений. Виктория Герасимова опубликовала петицию на сайте Change.org с просьбой обратить внимание на проблему музея-заповедника.





«Археологический музей-заповедник «Танаис» - первый и один из самых крупных археологических музеев страны под открытым небом. Раскопки здесь начались в середине XIX века, а с 1955 года под руководством Д.Б.Шелова начались систематические исследования, продолжающиеся и по сей день. На сегодняшний момент в экспедиции участвуют ученые, студенты и волонтеры из Ростова-на-Дону, Таганрога, Владимира, Орехово-Зуево, Москвы и Варшавы.



Сегодня памятник находится в опасности. Несмотря на очевидную ценность, администрация музея больше не считает археологические исследования и научную сторону работы музея заслуживающими внимания. Позиция директора и его кадровая политика заключаются в том, что музей — это прежде всего развлекательное заведение, призванное привлечь посетителей любыми способами. Это приводит к плачевному состоянию работы музея. На должность экскурсоводов и сотрудников фондов берутся люди, не имеющие никакого отношения не только к археологии, но и к исторической науке вообще. Экспозиция под открытым небом также под угрозой - администрация музея финансирует строительство хозяйственных построек, но не уход за действующей экспозицией. Работа на городище ограничивается прополкой. Кроме того, директор сократил должность «заместителя директора по научной работе». Сергею Михайловичу Ильяшенко, кандидату исторических наук, который занимал эту должность с 2017 года и проработал в музее в общей сложности 30 лет 09.01.2020 г пришлось покинуть музей.



Для разрешения катастрофической для археологического музея-заповедника ситуации необходимо:

- вернуть должность «заместителя директора по научной работе»;

- сформировать подразделение, позволяющее музею специализированно заниматься археологическими исследованиями;

- привлечение квалифицированных кадров (с профильным образованием) с целью организации консервационных и реставрационных работ, учёта, хранения и научной обработки коллекций музея-заповедника;

- при отсутствии возможности найма квалифицированных экскурсоводов, сформировать при помощи ученых-историков курс переподготовки/повышения квалификации для существующего штата;

- ввести правила проверки специалистами-историками всех текстов, касающихся экспозиции музея;

- способствовать развитию волонтерского направления музея, не препятствовать работе волонтеров из сотрудничающих с музеем-заповедником высших учебных заведений», - отметила в тексте инициативы девушка.



Петицию уже поддержали 632 человека. Чтобы на нее обратили внимание, ростовчанке нужно как минимум 10 тысяч подписей.

«Танаис» находится в 35 километрах к западу от Ростова, на окраине хутора Недвиговка. Город основали греки Боспорского царства в третьем веке до нашей эры. Почти 800 лет его населяли греки, древние сарматы и меоты.



Город назван по имени реки Танаис (греческое название Дона). Исследования здесь ведутся с середины прошлого века. Примерно треть города составляет основу первого из созданных в России археологических музеев-заповедников «Танаис».

