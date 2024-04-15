Родственникам бойца СВО из Ростовской области вручили Орден Мужества
В Ростовской области 10 апреля родственникам погибшего 36-летнего бойца СВО вручили Орден Мужества. Валентин Павлов посмертно был представлен к государственной награде.
Мужчина уроженец города Волгодонск. Когда он окончил гимназию №1, Валентин освоил профессию машиниста строительного крана. Затем он устроился на работу в московскую компанию.
Там житель Волгодонска познакомился со своей будущей женой. Пара поженилась 3 марта 2023 года. Через три месяца мужчина подписал контракт на участие в СВО. Доброволец он проходил службу на должности водителя-оператора взвода противотанковых управляемых ракет.
Валентин, когда выполнял поставленную задачу, попал под артиллерийский обстрел. Мужчина погиб 15 декабря.