Родственникам бойца СВО из Ростовской области вручили Орден Мужества

Фото: DonDay-Волгодонск/личный архив семьи Павловых

В Ростовской области 10 апреля родственникам погибшего 36-летнего бойца СВО вручили Орден Мужества. Валентин Павлов посмертно был представлен к государственной награде.Мужчина уроженец города Волгодонск. Когда он окончил гимназию №1, Валентин освоил профессию машиниста строительного крана. Затем он устроился на работу в московскую компанию.Там житель Волгодонска познакомился со своей будущей женой. Пара поженилась 3 марта 2023 года. Через три месяца мужчина подписал контракт на участие в СВО. Доброволец он проходил службу на должности водителя-оператора взвода противотанковых управляемых ракет.Валентин, когда выполнял поставленную задачу, попал под артиллерийский обстрел. Мужчина погиб 15 декабря.