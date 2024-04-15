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Родственникам бойца СВО из Ростовской области вручили Орден Мужества

Родственникам бойца СВО из Ростовской области вручили Орден Мужества
В Ростовской области 10 апреля родственникам погибшего 36-летнего бойца СВО вручили Орден Мужества. Валентин Павлов посмертно был представлен к государственной награде.

Мужчина уроженец города Волгодонск. Когда он окончил гимназию №1, Валентин освоил профессию машиниста строительного крана. Затем он устроился на работу в московскую компанию.

Там житель Волгодонска познакомился со своей будущей женой. Пара поженилась 3 марта 2023 года. Через три месяца мужчина подписал контракт на участие в СВО. Доброволец он проходил службу на должности водителя-оператора взвода противотанковых управляемых ракет.

Валентин, когда выполнял поставленную задачу, попал под артиллерийский обстрел. Мужчина погиб 15 декабря.
Фото: DonDay-Волгодонск/личный архив семьи Павловых
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