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Пропавшего в Новошахтинске мужчину нашли в больнице другого города спустя четыре дня

Пропавшего в Новошахтинске мужчину нашли в больнице другого города спустя четыре дня
Пропавший в Новошахтинске 40-летний Дмитрий Карташев найден живым в больнице другого города. О местонахождении мужчины не было информации четыре дня.

Днем 16 декабря Дмитрий уехал в Шахты, после чего перестал выходить на связь с родными. Родственники, не дождавшись его дома, обратились в полицию.

Оказалось, что мужчина добрался до Шахт и там попал в больницу. Он рассказал, что живет в Новошахтинске, и дал врачам номер родственников, чтобы успокоить их. Травм у Дмитрия нет, но из-за чего он оказался в медучреждении, пока не известно.
Фото: Лиза Алерт.
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