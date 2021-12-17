Пропавшего в Новошахтинске мужчину нашли в больнице другого города спустя четыре дня
Пропавший в Новошахтинске 40-летний Дмитрий Карташев найден живым в больнице другого города. О местонахождении мужчины не было информации четыре дня.
Днем 16 декабря Дмитрий уехал в Шахты, после чего перестал выходить на связь с родными. Родственники, не дождавшись его дома, обратились в полицию.
Оказалось, что мужчина добрался до Шахт и там попал в больницу. Он рассказал, что живет в Новошахтинске, и дал врачам номер родственников, чтобы успокоить их. Травм у Дмитрия нет, но из-за чего он оказался в медучреждении, пока не известно.