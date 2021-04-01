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На Дону разыскивают женщину, истязавшую 8-летнюю девочку

На Дону разыскивают женщину, истязавшую 8-летнюю девочку
В Ростовской области полиция разыскивает женщину, которая морила голодом и связывала 8-летнего ребенка. Девочку обнаружили в одном из домов в Новочеркасске 2 апреля.

По словам очевидцев, бедняжка от голода жевала одеяло. На место сразу вызвали медиков и полицию. На руках девочки остались кровоподтеки от веревки.

- Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас ребенок находится в детской больнице.

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