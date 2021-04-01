На Дону разыскивают женщину, истязавшую 8-летнюю девочку
В Ростовской области полиция разыскивает женщину, которая морила голодом и связывала 8-летнего ребенка. Девочку обнаружили в одном из домов в Новочеркасске 2 апреля.
По словам очевидцев, бедняжка от голода жевала одеяло. На место сразу вызвали медиков и полицию. На руках девочки остались кровоподтеки от веревки.
- Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас ребенок находится в детской больнице.