На Дону разыскивают женщину, истязавшую 8-летнюю девочку

В Ростовской области полиция разыскивает женщину, которая морила голодом и связывала 8-летнего ребенка. Девочку обнаружили в одном из домов в Новочеркасске 2 апреля.По словам очевидцев, бедняжка от голода жевала одеяло. На место сразу вызвали медиков и полицию. На руках девочки остались кровоподтеки от веревки.- Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Сейчас ребенок находится в детской больнице.